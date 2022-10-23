Adalet nöbetinde 6 ay geçti: 'Bu utanca ortak olmayın'

TMMOB ve bağlı meslek odalarının Gezi davası kararına karşı başlattığı adalet nöbeti 6. ayını doldurdu. Meslek odaları, davanın gönderildiği istinaf mahkemesine seslenerek “Bu utancın bir parçası olmayın. Gezi tutuklarının mahkûmiyetine son verin” çağrısında bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
23 Ekim 2022 Pazar, 02:00
Adalet nöbetinde 6 ay geçti: 'Bu utanca ortak olmayın'
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Meslek odaları, adalet nöbetinin 180. gününde Ankara Mimarlar Odası’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ünal Kara, Onur Lami Yalman, Meltem Erdil Bölükbaşı, Özgür Bayramoğlu, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter, Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden Sevgi Canoğlu katıldı.

Burada konuşan Atakan, “Bugün Gezi davasında 6 aydır tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman için başlattığımız adalet nöbetinin 180. günündeyiz. TMMOB olarak, 6 aydır Ankara, İstanbul ve İzmir’de Mimarlar Odası binaları önünde, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında adalet nöbeti tutuyoruz. Gezi tutukluları arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar da nöbete devam edeceğiz” dedi.


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