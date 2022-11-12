'Adalet Nöbeti'nin 200. günü geride kaldı: 'Karanlığa teslim olmayacağız'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gezi tutukluları için sürdürdükleri “Adalet Nöbeti”nin 200. gününde basın açıklaması yaptı.
Mine Özerden’in annesi Halide Özerden, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman ve Mücella Yapıcı’nın kız kardeşi Müberra Zöhre nöbette yer aldı.
Basın açıklamasını okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, “Karanlığa teslim olmayacağız, biz kazanacağız, Gezi kazanacak” dedi. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a ilişkin konuşan Halide Özerden, “Kolivar’ı çok tebrik ettim. Sorun kökeninde ekmek davasıdır” dedi.
Tayfun Kahraman’ın mektubunu eşi Meriç Demir Kahraman okudu. Kahraman mektubunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına vurgu yaparak “İmamoğlu hukuksuz yargılama ile karşı karşıya bırakılarak İstanbul halkının demokratik iradesine dayanan yetkilerinin gasbı ve siyasi hayatının bitirilmesi ile tehdit ediliyor” ifadelerini kullandı.
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