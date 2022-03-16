Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik'ten camilere çağrı: 'Devletin dini İslam'dır' ilk maddesiyle yerli milli anayasa yapılmalı

16 Mart 2022 Çarşamba, 16:00

İki yıl önce "İstanbul Sözleşmesi, İstanbul’un fethinin intikamıdır. İslam dünyasına yönelik de bir tehdittir" ifadeleriyle gündeme gelen Adalet Platformu Başkanı ve Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, yeni bir açıklama yaptı.

18 Mart’ta 81 ildeki tüm camilerde fiili dua ve basın açıklamasına davette bulunan Çevik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğini savunarak, Anayasa’ya “devletin dini İslamdır” ilk maddesinin yazılmasını söyledi.

"'DEVLETİN DİNİ İSLAM'DIR' İLK MADDESİYLE...."

Sosyal medyadan yazılı bir açıklamada bulunan Çevik, şunları kaydetti:

"İşe IMF'yi kovarak başladık, İstanbul Sözleşmesi iptaliyle devam ettirildi. İnşaallah DSÖ, NATO vb. emperyalist işgalci kuruluşlara ve kurumlarına defol diyerek devam etmeliyiz. Sömürge ülkelerinde uygulanan FULBRIGHT Sözleşmesi'ni de çöpe atarak, eğiterek çocuklarımızı gençlerimizi mankurtlaşmaktan kurtarmalıyız.

Bu minvalde fıtrata, hukuka inancımıza aykırı olmayan önce adalet ve önce insan şiarıyla adil bir anayasa ve bin yıllık devletin kuruluş felsefesinde yazdığı ve uygulandığı gibi 'devletin dini İslam’dır' ilk maddesiyle yerli milli anayasa yapılmalıdır. Konuyla ilgili can, akıl, nesil, din, mal emniyeti öncelikle adil bir anayasa adil bir dünya mümkün.

18 Mart Cuma günü 81 ilde tüm camilerde fiili dua basın açıklamasına davet ediyoruz.

İstanbul ile beraber Türkiye ve insanlık işgalden kurtulmalıdır!"