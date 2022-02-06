Fatih Tezcan, Çamlıca Camisi'nin imamını hedef aldı! Konu: Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması

İktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, öğle namazında ettiği duada, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ismini geçirmediğini söylediği Çamlıca Camisi'nin imamını hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 15:18
Fatih Tezcan, Çamlıca Camisi'nin imamını hedef aldı! Konu: Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan çifti, testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı son açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH TEZCAN İMAMI HEDEF ALDI

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması gündemin ilk sırasına yerleşirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan'dan ilginç bir çıkış geldi. Tezcan, bugünkü öğle namazının ardından yaptığı duada Erdoğan çiftinin adını anmadığını söylediği Çamlıca Camisi'nin imamını hedef aldı.

"Büyük Çamlıca Camii İmamı’na sorumuz: Mâlumunuz; Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve hanımı Emine Hanımefendiler, hastalığa düçâr oldular" ifadelerini kullanan Tezcan, "Öğle namazını müteakip ettiğiniz duada kendilerine ismen yer vermemenizin bizim bilmediğimiz fıkhî bir izâhı mı var?" diye yazdı.

Tezcan'ın bu tweetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı etiketlemesi dikkat çekti.


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