'Adalete ihtiyacımız var'
İstanbul Barosu, depremde yaşamını yitiren hukukçular adına deprem bölgesinden gelen baro başkanlarının katılımıyla “Deprem ve Hukuk” sempozyumu düzenledi.
Sempozyuma İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, gazetemizin yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, avukatlar, öğretim üyeleri ve şehir plancıları katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “5 Nisan Avukatlar Günü’ne buruk gireceğiz. Çok sayıda meslektaşımızı ve yurttaşımızı depremde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Depremin meydana geldiği gün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaptık ve ‘Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Baro olarak da afet hukukunun düzenlenmesi ve geliştirilmesini hukuka ve topluma dair görevimiz olarak görmekteyiz” dedi.
Sempozyumda konuşan İstanbul Barosu Baro Meclisi Başkanı Necmi Şimşek, “Türkiye’de güven duyulan tüm kurumları o yıkıntılar altında kaldı. Depremin yıkıntıların belki yok edebiliriz ama devletin kurumlarına olan güvensizliği Türkiye unutmayacak” dedi.
İstanbul Barosu’ndan avukat Figen Erbek ise “Deprem her yerde olur ama afete dönüşüp dönüşmemesi yöneticilerin elinde. Sadece şehrimiz Hatay yıkılmadı insanlarımız ölüme terkedildi. Hukuki sorunlardan bahsedin derseniz en çok ihtiyaç duygulan şey adalet. Biz orada, o insanları ölüme terk eden, kendi sorunlarıyla baş başa bırakan herkesten şikâyetçiyiz ve yargılanmalarını istiyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi