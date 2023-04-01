'Adalete ihtiyacımız var'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Sempozyuma İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, gazetemizin yazarı emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, avukatlar, öğretim üyeleri ve şehir plancıları katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, “5 Nisan Avukatlar Günü’ne buruk gireceğiz. Çok sayıda meslektaşımızı ve yurttaşımızı depremde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Depremin meydana geldiği gün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaptık ve ‘Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Baro olarak da afet hukukunun düzenlenmesi ve geliştirilmesini hukuka ve topluma dair görevimiz olarak görmekteyiz” dedi.

Sempozyumda konuşan İstanbul Barosu Baro Meclisi Başkanı Necmi Şimşek, “Türkiye’de güven duyulan tüm kurumları o yıkıntılar altında kaldı. Depremin yıkıntıların belki yok edebiliriz ama devletin kurumlarına olan güvensizliği Türkiye unutmayacak” dedi.

İstanbul Barosu’ndan avukat Figen Erbek ise “Deprem her yerde olur ama afete dönüşüp dönüşmemesi yöneticilerin elinde. Sadece şehrimiz Hatay yıkılmadı insanlarımız ölüme terkedildi. Hukuki sorunlardan bahsedin derseniz en çok ihtiyaç duygulan şey adalet. Biz orada, o insanları ölüme terk eden, kendi sorunlarıyla baş başa bırakan herkesten şikâyetçiyiz ve yargılanmalarını istiyoruz” dedi.



