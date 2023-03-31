Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti açıklaması: Soruşturma başlatıldı!
Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıyı kınayan Bozdağ, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını belirtti.
"RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."
açıklama Adalet Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bekir Bozdağ İyi Parti İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı saldırı Soruşturma
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- Soylu'dan ilk açıklama
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- İYİ Parti'den sert tepki