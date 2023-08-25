Adalılar itiraz etti: Cennete dokunmayın!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:05

İstanbul’un “Prens Adaları”nın yani Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın sakinleri dün vapurlara binip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün yolunu tuttu.

Bakanlığın 27 Temmuz’da askıya çıkardığı 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarına itiraz için son gün olan 28 Ağustos öncesi Ataşehir’e gelen yüzlerce adalı teker teker itiraz dilekçelerini verdi bakanlığa.

Adalı sanatçı, tiyatro ve sinema oyuncusu Tilbe Saran, orada bulunma nedenini bir basın açıklamasıyla duyurdu. Hazırlanan imar planlarının adaların sosyal, çevresel ve doğal dengesi ile ortak yaşam kültürünü bozacak maddeler içerdiğini vurguladı. Saran, “Dört tarafı deniz olan adalarda kıyıların plan dışı bırakılmış olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘KAYGI YARATIYOR’

Adalıların ortak açıklamasında şu endişeler yer alıyordu:

Planlar, deprem, orman yangınları ve iklim krizi başta olmak üzere doğal afetler, jeolojik veriler ve ekolojik verilerin dikkate alınmadığı izlenimini veriyor.

Örneğin orman alanlarının hemen yanına insan hareketliliğini artıracak ve doğal yaşam döngüsünü bozacak “donatı” alanlarının yerleştirilmesi kaygı yaratıyor.

Prens Adaları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeye aday olan ve buna ilişkin resmi bir süreç yürüten çok kıymetli bir coğrafyadır. Titizlikle hazırlanması gereken koruma amaçlı imar planlarında en çok önem verilmesi gereken konulardan biri de yapılacak plan ile Adalar’ın UNESCO Dünya Mirası listesine girebilmesini sağlamak olmalıyken maalesef hazırlanan planlar bu amaçtan çok uzaktır.

Saran’ın mesajıyla tüm Adalılar, “Plana değil hiçbir etki değerlendirmesi yapılmadan hazırlanan bu plana karşıyız” vurgusu yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, Adalar İlçe Belediyesi’ni hassasiyete, Adalıların çabasını anlamaya ve belirttiğimiz yanlışlardan dönmeye davet etti.