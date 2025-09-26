Adana Altın Koza Film Festivali'nda Onur Ödülü kazanan Mehmet Aslantuğ: Ödülümü Zeydan Başkan adına alıyorum

Uluslararası Adana Altın Koza Onur Ödülleri Töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Çukurova Smyphonic Project dinletisiyle başlayan törende Türk sinemasının usta isimleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a ödülleri takdim edildi. Ali İhsan Varol'un sunuculuğunu yaptığı gecede, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a selam gönderildi.

"Bugün sinemamıza büyük emek vermiş iki değerli sanatçımızı onurlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Devamlılık festivalimizin önemli özelliklerindendir. Silivri’de tutsak bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, her koşulda festivalin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, sanata, sanatçıya ve Adana sanatına bağını göstermiştir. Bu yılki festival afişinde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalı yer alıyor. Zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliğe karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema bu arayışın en güçlü dilidir. 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam Türk Sineması’nın iki büyük ismine onur ödülü veriyor. Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay gibi iki büyük sanatçımız topluma ve insana dair güçlü sözler söyledi. Bu ödüller onların emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir. Sanat yolculuğumuza kattığınız değer için sizleri alkışlıyor, minnetlerimizi sunuyoruz. Sayın Meral Orhonsay rahatsızlığından dolayı aramızda yok ve ben kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sanatın, barışın ve umudun yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ve değerli konuklarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Mehmet Aslantuğ, doğum gününe denk gelen gecede ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’den aldı. "Olağanüstü günlerden geçiyoruz" diyen Mehmet Aslantuğ şöyle konuştu:

"40 yıla yakın sanat hayatımızda birçok şeye tanıklık ettik. Benim bugün doğum günüm. Geçen yıl da Adana’da kutlamıştık. Hayat bana işte, aşkta, dostlukta cömert davrandı. Bunun için minnettarım. Ödülümü haklarında yürütülen soruşturmayı görevlerinin başında da yapabilecekken, çifte standart sayılabilecek yöntemlerle özgürlükleri elinden alınmış, kendini bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen başta Zeydan Başkan olmak üzere çok sayıda isim adına alıyorum. Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alsaydım. Onun o nüktedan, kıymetli, özverili, yaşama sevincini katlayan tavrıyla, üslubuyla bir arada olsaydık ama olsun yine bir arada olacağımız günler gelecek. Onur Ödülü’nü ona ve hepsine atfediyorum."

Güngör Geçer de Mehmet Aslantuğ’un doğum gününü kutladı. Bu yılki festival temasının barış ve özgürlük olduğunu kaydeden Geçer, "Sizler de yıllarca sinemaya verdiğiniz emekle barış ve özgürlüğe emeğiniz, desteğiniz oldu. Bu verdiğiniz destek inşallah daha güzel bir ülke ve dünya için umut olur. Kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.