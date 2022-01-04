Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar: “Kurtuluşun 100. yılında geçmişi bilerek geleceğe yürüyoruz”

04 Ocak 2022 Salı, 21:46

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü, yayımladığı mesajında, "100. yılını kutladığımız kurtuluşumuzu da kapsayan milli mücadeleyi başlatan Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onlardan bahsediniz' demişti. Gelecek için yapılacak ilk şey, geçmişi bilip anlamak olacaktır" dedi.

Başkan Karalar'ın 5 Ocak Adana’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

"Birinci Cihan Harbi’nin ardından her köşesi işgal edilen memleketi kurtarmak için Kurtuluş Savaşı başlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, mücadele kararını Adana’da, Adanalılardan aldığı ilhamla verdiğini söyleyerek, bizlere büyük bir onur bahşetmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' sözleriyle, işgale uğrayan memleketi kurtarmaya nerede karar verdiğini açıklayarak, bizleri sonsuza kadar onurlandırmıştır.

İlk Dünya Savaşı’nın sonrasında işgale uğrayan Adana’mız, Türk Bayrağının yeniden göndere çekildiği 5 Ocak 1922’ye kadar düşman zulmüne uğramıştır.

Toprakları işgale uğramış bir imparatorlukta, kara bulutlar altında umutsuzluğun büyüdüğü bir ortamda işgali sonlandırma ve modern bir ülke yaratma kararlılığından bir an bile vazgeçmeyen Mustafa Kemal Atatürk, milleti ve silah arkadaşlarıyla birlikte verdiği Milli Mücadeleyi kazanmış, vatanını düşman işgalinden kurtarmıştır.

"ŞEHİRDE YENİDEN TÜRK BAYRAĞI DALGALANMAYA BAŞLAMIŞTIR"



Fransız işgaline uğrayan Adana’mız da, 4 yıllık zulmün ardından milli kuvvetler ve yiğit Adanalılar'ın direnişi sayesinde özgürlüğüne kavuşmuş, şehirde yeniden Türk Bayrağı dalgalanmaya başlamıştır.

Bugün kurtuluşumuzun 100. yıl dönümünde huzurla dinliyorsak ezanlarımızı, gururla dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde ve dimdik yürüyorsak sokaklarımızda, bunu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahramanca savaşan şehitlerimize, gazilerimize, atalarımıza borçluyuz. Milletimizi kurtuluşa götüren kahramanlığı ve fedakarlığı unutmamalıyız ve unutulmamasını sağlamalıyız.

Bazı borçlar ödenemese de yapabileceğimiz çok şey var. 100. yılını kutladığımız kurtuluşumuzu da kapsayan milli mücadeleyi başlatan Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onlardan bahsediniz' demişti. Gelecek için yapılacak ilk şey, geçmişi bilip anlamak olacaktır.

Kurtuluşumuzun 100. yıl dönümünde, hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum…"