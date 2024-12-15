Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü’ne layık görüldü

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:27

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:30

Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Ödülü’ne layık görülerek uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından kötü mali tabloyu tersine çeviren Zeydan Karalar’ın yönetimi, Avrupa Konseyi’nden 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü aldı.

Bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek verilen ödüller, Türkiye Belediyeler Birliği’nin merkez ofisinde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli teslim aldı.

Avrupa Konseyi, yerel düzeyde iyi yönetişim ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 26 Mart 2008’de “Yerel Düzeyde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisi”ni kabul etmiştir. Bu strateji çerçevesinde geliştirilen ELoGE Ödülü, kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yenilikçilik gibi 12 iyi yönetişim ilkesine dayanıyor.

‘ADANA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Karalar, ödülü “Belediye yönetim modelimiz, Avrupa Konseyi’nin 2024 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmalarımızın Avrupa Konseyi tarafından takdir görmesi, bağımsız jüri tarafından ödüllendirilmesi büyük mutluluk. Adana’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek değerlendirdi.