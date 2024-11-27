Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: ‘Toplumumuz ancak kadınlarla güçlenebilir’

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:13

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde Atakent Danışma Merkezi’nin açılışını yaptı. Hizmet ile kadınlar, sosyal, psikolojik, hukuksal alanlarda desteklenecek. “Güçlü Kadın Güçlü Adana” sloganıyla yaşama geçirilen projenin açılışına Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler ve çok sayıda yurttaş katıldı. “Adana seninle gurur duyuyor” sloganları karşısında Başkan Karalar, “Asıl sizler benim gururumsunuz” dedi.

KADINI VE KADININ ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ

Alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sosyal belediyecilik adımlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi ile büyük atılımlara dönüştüğünü kaydetti.

Karalar, “Başta Gündüz Bakımevleri olmak üzere, kadını destekleyen, kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazanma olanağı sunan hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Çünkü kadını önemsiyoruz, kadının çalışmasını önemsiyoruz. Toplumumuz ancak kadınların hayatın her alanında var olmasıyla güçlenebilir” dedi.

‘ATATÜRK’ÜN VASİYETİ’

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların daha iyi yerlere gelmesini vasiyet ettiğini anımsatan Karalar, “Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyen insanlar olarak, kadınlar hem iş, hem siyasal, hem sosyal hayatta erkeklerle eşit noktaya gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi karşılayan bu kalabalık da yaptığımız işlerin ne derece doğru olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Karalar, Adana için yaptığı hizmetleri de anlatarak kadına şiddeti lanetlediklerini, kadınları, çocukları korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. Atakent Mahalle Muhtarı Mukaddes Tuğba Oruç ise, “Bugün bir muhtar olmaktan öte, önce bir kadın olarak, sonra bir anne olarak çok gururluyum, çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a mahallemize böyle bir değer kattığı için çok teşekkür ediyorum. Artık kadınlarımız, gençlerimiz daha güvende” diye konuştu.