Adana'da 3 gün önce kaybolmuştu... Her yerde aranıyor!

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta ayrılarak ilçe merkezindeki çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Şentuna'nın bulunabilmesi için hem havadan hem de karadan çalışma yürütülüyor.

Dron destekli aramalar 3'üncü gününde sürerken, şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı.