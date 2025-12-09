Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da 3 gün önce kaybolmuştu... Her yerde aranıyor!

Adana'da 3 gün önce kaybolmuştu... Her yerde aranıyor!

9.12.2025 11:31:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Adana'da 3 gün önce kaybolmuştu... Her yerde aranıyor!

İmamoğlu ilçesinde 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta ayrılarak ilçe merkezindeki çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Şentuna'nın bulunabilmesi için hem havadan hem de karadan çalışma yürütülüyor.

Dron destekli aramalar 3'üncü gününde sürerken, şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı.

Image

İlgili Konular: #Adana #kayıp #arama #Zihinsel engelli

İlgili Haberler

Hatay'da dehşet... Kayıp çocuk toprağa yarı gömülü halde bulundu!
Hatay'da dehşet... Kayıp çocuk toprağa yarı gömülü halde bulundu! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Malatya’da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı!
Malatya’da kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı! Malatya’nın Darende ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası, ölü bulundu
Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası, ölü bulundu Çanakkale'nin Çan ilçesinde yakınlarını kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası Şefika Avcı (90), hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzda ölü bulundu.