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Adana'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

20.06.2026 16:25:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu TIR'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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ADANA’da narkotik polisinin durdurduğu TIR'da 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücüsü H.H.’nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı TIR'ı takibe alan polis, belirlenen noktada TIR'ın önünü keserek durdurdu. Sürücü H.H., gözaltına alındı. TIR'da yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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