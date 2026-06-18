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Adana'da akran zorbalığı! Arkadaşlarını direğe bağlayıp, un ve yağ döktüler

Adana'da akran zorbalığı! Arkadaşlarını direğe bağlayıp, un ve yağ döktüler

18.06.2026 23:23:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da akran zorbalığı! Arkadaşlarını direğe bağlayıp, un ve yağ döktüler

Adana’da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü. O anlar kameraya yansıdı.
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Adana’nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. 

Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü. 

Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. 

Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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