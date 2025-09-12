Adana’da halk ekmek 10 TL oldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son oturumu bugün toplanarak gündem maddelerine geçildi. Gündem imar değişikliği ve kent ile ilgili olan maddeler tek tek oylanarak gerekli karara bağlandı. Gündemin 12. Maddesi’nde ise, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğe zam konusu yer aldı. Halk ekmek fabrikalarında üretilen 200 gramlık somun fiyatının 7,5 TL’den 11 TL’ye, 210 gram kepekli ekmek ve tam buğday ekmeğin fiyatının ise, 10 TL’den 12,5 TL’ye çıkartılması yönünde idareden gelen teklif komisyonlarda görüşüldü. Komisyonlarda bu teklif ile ilgili yapılan görüşmede 200 gram somun ekmeğin fiyatı 10 TL, kepekli ve tam buğday ekmeğinin fiyatının ise 12,5 TL olması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Cumhur İttifakı’nın aykırı teklifi oylamaya sunuldu. Bu teklif CHP’li üyelerin oy çokluğuyla reddedildi. Bu oylamadan sonra madde komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. Maddenin kabul edilmesi ile 200 gramlık halk ekmek fiyatı 10 TL, tam buğday ve kepekli ekmek fiyatı ise 12,5 TL oldu.