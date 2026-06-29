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Adana'da ihbara giden polis memurunu vurmuştu: Olayın perde arkası ortaya çıktı

Adana'da ihbara giden polis memurunu vurmuştu: Olayın perde arkası ortaya çıktı

29.06.2026 10:01:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da ihbara giden polis memurunu vurmuştu: Olayın perde arkası ortaya çıktı

Adana'da ihbara giden polis memuru M.A.Ş.’yi tabancayla vurup yaralayan 23 yaşındaki Can Ceylan’ın, eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle mekandan atıldığı, bu nedenle iş yerine silahlı saldırı düzenlerken olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.
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Olay, 25 Haziran’da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada motosikletle olay yerine gelen Can Ceylan, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polisin takibiyle yakalandı.

TUTUKLANDI: "YANLIŞLIKLA VURDUM"

Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ceylan’ın, olay günü eğlendiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenlemek isterken polis memuru M.A.Ş.’yi vurduğu ortaya çıktı.

Can Ceylan’ın gürültü yaptığı gerekçesiyle gece kulübünden atıldığı, intikam almak için silahla iş yerine ateş ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" diyen Ceylan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

POLİSİN DURUMU İYİ

Bu arada Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

İlgili Konular: #polis #silahlı saldırı

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