Adana'da iki kişi, markette koklayarak beğendikleri deodarantları çaldı

12.01.2026 11:02:00
DHA
Adana'da markete giren 2 şüpheli, koklayarak beğendikleri deodorantları mont ve pantolonunun içine koyarak çaldı. İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, 10 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.

Müşteri gibi markete giren 2 şüpheli, bir süre reyonda dolaşıp, deodorantların olduğu rafı inceledi. Deodorantları ellerine sıkarak koklayan şüphelilerden biri ürünü montunun cebine, diğeri de pantolonun içine koyup, marketten ayrıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, polise giderek şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

İlgili Konular: #şüpheli #Market #hırsızlık