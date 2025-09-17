Adana'da kanlı pusu... Evinin önünde öldürüldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 08:57:00
DHA
Seyhan ilçesinde 49 yaşındaki Eser Barış, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında korkunç bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eser Barış (49), evine çıkmak için giriş binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış, kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser Barış'ın öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

İlgili Konular: #Adana #saldırı #Ölüm

