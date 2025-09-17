İş yerinin önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı!

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çalıştığı spot mobilya dükkanının önünde bekleyen Sedat Oyunlu'nun (32) yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı.

Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.