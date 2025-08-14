Adana'da mahalleliyi tedirgin eden yangın; bazı evler tahliye edildi

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınındaki otluk alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki ağaçlara sıçradı. Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla mahalledeki bazı evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çukurova ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.