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Adana'da maskeli hırsızlar geri dönüşüm tesisini soydu: O anlar kamerada

Adana'da maskeli hırsızlar geri dönüşüm tesisini soydu: O anlar kamerada

8.07.2026 10:32:00
Güncellenme:
DHA
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Adana'da maskeli hırsızlar geri dönüşüm tesisini soydu: O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini maskeyle gizleyerek bir geri dönüşüm tesisine giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, piyasa değeri 250 bin TL olan bakır malzemeyi çuvallara doldurarak çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olay, 13 Haziran günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen ve yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, gözlerine kestirdikleri tesise izinsiz şekilde giriş yaptı. 

250 BİN LİRALIK BAKIR MALZEMESİ ÇALDILAR

Tesis içerisinde bulunan ve piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu belirtilen bakır malzemeleri hedef alan hırsızlar, malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvallara doldurmaya başladı. Şüpheliler, içi bakır dolu çuvalları sırtlayarak tesisten çıktı ve bölgeden hızla uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.  

İlgili Konular: #Adana #hırsız

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