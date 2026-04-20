Adana'da okulda panik: Çevresinde havaya ateş açıldı

20.04.2026 17:48:00
İHA
Adana’da bir ortaokulun çevresinde husumetlilerini korkutmak için tabanca ile havaya ateş açıp paniğe sebep olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun çevresinde silah sesleri duyuldu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra silah seslerini duyan öğrenciler panikle okuldan çıktı, velilerde okula geldi. Okula saldırı olmadığı anlaşılınca öğrenciler geri sınıflarına girerek derse devam etti.

2 TABANCA, 94 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, okulun çevresinde açılan ateş sonucu paniğe sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 94 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin husumetlileri korkutmak için havaya ateş açtığı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin son verileri açıkladı: 661 hesaba soruşturma, 68 tutuklu... Son dakika haberi... Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Okul saldırılarının görünmeyen yarası: 'Çocukların ruh dünyası' "Okul saldırıları", çocukların psikolojisinde derin travmalara yol açarak korku, güvensizlik ve kalıcı ruhsal etkiler yaratıyor. Uzmanlar, aile ve öğretmenlerin güven veren, sakin ve destekleyici bir iletişim kurmasının çocukların bu süreci sağlıklı atlatmasında kritik rol oynadığını vurguluyor.
İzmir’de okulda tepki çeken görüntü... Öğrenciler sıraya dizildi, tek tek arandı: 'Çocuğu suçlu gibi gösteriyorlar' Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından güvenlik önlemleri tartışılırken, İzmir Bornova’daki bir ortaokulda öğrencilerin üst ve çanta aramasından geçirilmesi tepki çekti. Eğitim-İş Bornova Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Çakmak, uygulamanın çocuk psikolojisine zarar verdiğini belirterek, “Çocuğu suçlu gibi gösteren bir uygulama” dedi.