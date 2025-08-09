Adana'da tartıştığı işçiyi tabancayla yaralayan amire tutuklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 16:28:00
AA
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) tartıştığı işçiyi ayağından tabancayla vurarak yaralayan amir tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki ASKİ şantiyesinde dün tartıştığı işçilerden Ahmet A'yı tabancayla ayağından vurarak yaralayan amir Taner A'nın, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

ASKİ şantiyesinde görevli amir Taner A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı işçilerden Ahmet A'yı tabancayla ayağından vurarak yaralamıştı. Yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan Taner A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı #işçiler

