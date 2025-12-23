Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında torbacı olarak bilinen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan arama çalışmalarında 156 bin 418 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.