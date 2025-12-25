Adana'daki 'baba' dehşetinde kahreden ayrıntı... Çocukları uykularında öldürmüş!

Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; üç katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan tekstil işçisi İbrahim Kiracı (46), bilinmeyen nedenle kızı Derin Kiracı'yı (11) ve engelli oğlu Doruk Kiracı'yı (11) tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kiracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kiracı ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuklarının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Bu arada İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve 1,5 yıl önce de aynı zamanda amcasının kızı olan eşi Nazan Kiracı (42) ile boşandıkları öğrenildi.

AĞIZLARINA YASTIK BASTIRIP VURMUŞ

İbrahim Kiracı'nın, akşam saatlerinde Derin ve Doruk'u odalarında uyuttuğu, bir süre sonra da ses çıkmaması için ağızlarına yastıkla bastırıp, tabancayı ateşlediği ortaya çıktı. Ayrıca Kiracı'nın, dini nikah kıydığı sevgilisini aynı evde yaşamak için çağırdığı, eşiyle de bu nedenle geçimsizlik yaşayıp, boşandıkları belirtildi.

Nazan Kiracı'nın ise polisteki ifadesinde, eşinin daha önce de çocuklarını öldürüp, yaşamına son vermekle tehdit ettiğini, bunu barışma çabası olarak düşündüğünü söyledi.

AĞITLARI YÜREK YAKTI

Otopsilerinin ardından İbrahim Kiracı'nın cenazesi defnedilmek için Hatay'a, çocukları Derin ve Doruk'un ise Ali Hocalı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta yakınlarının desteğiyle ayakta duran Nazan Kiracı, "Buz gibi olmuş oğlum, gözü açık gitmiş yavrum. Böyle mi görecektim kuzumu? Ben bu acıya nasıl dayanırım? Bir tane yetmemiş, yavrumun göğsüne iki tane sıkmış. Nasıl kıymış benim yavrularıma" diyerek gözyaşı döktü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derin ve Doruk Kiracı kardeşler, yan yana açılan mezarlarda, gözyaşları arasında toprağa verildi.