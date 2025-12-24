Antalya'da dehşet... Babası ile yengesini tabancayla vurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Ali Y. (46) ile bitişik binada yaşayan babası Ali Y. (75) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hasan Ali Y., babası Ali Y.'yi ve yengesi Gürcistan uyruklu Nora D.'yi (62) tabanca ile vurarak yaraladı.

Silah sesini duyarak eve gelen komşularını elinde silahla karşılayan ve eve almayan Hasan Ali Y., bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerini de eve almadı.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin gelmesinin ardından Hasan Ali Y. kendi evine geçerken, jandarma ve sağlık ekipleri de yaralıları evden çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Y., hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Nora D.'nin ise, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

3 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Olayda kullandığı silahla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Y., olay yerine gelen jandarma ekiplerinin teslim olması için yaptığı çağrıya uzun süre olumsuz yanıt verdi. Zanlı, olay yerine yakın arkadaşları ile yakınlarının gelmesinin ardından, yaklaşık 3 saat sonra teslim oldu.

Hasan Ali Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Hasan Ali Y.'nin, Cuma günü Çakalderesi mevkiindeki iş yerinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren Ömer Y.'nin küçük kardeşi olduğu aktarıldı. Öte yandan ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Nora D.'nin da Ömer Y.'nin eşi olduğu belirtildi.

BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANMIŞ

Gençliğinde uzak doğu sporlarıyla ilgilenen ve çeşitli dereceleri bulunan, geçimini ise inşaat işçiliği yaparak geçiren Hasan Ali Y.'nin uzun süredir babasıyla arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı.

Hasan Ali Y.'nin, 2017 yılında aralarında çıkan tartışma sırasında babası Ali Y. tarafından bıçaklandığı bildirildi.