Adana'daki solist cinayetinde dehşete düşüren ayrıntı... Tetiği kimin çektiği ortaya çıktı!

17.12.2025 10:53:00
İHA
Seyhan ilçesinde eğlence mekânının ortağı ve solistinin öldüğü hesap kavgasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan hesabı ödemeyen şüpheli ile tabancayı ateşlediği belirtilen 14 yaşındaki akrabası tutuklandı. Yaklaşık 15 bin liralık hesabı ödemediği iddia edilen şüphelinin ifadesinde, maktulün yanına gelerek, "Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun" demesi üzerine rencide olduğunu söylediği öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki bir barda 11 Aralık'ta 02.00 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; H.Ç. (46) eğlendiği bir bardan ‘param yok’ diyerek hesabı ödemeden çıktı. Ardından H.Ç., çıktığı mekanın yakınında başka bir bara eğlenmeye gitti. Barın ortağı ve solisti olan Kenan Arslan (42), H.Ç.’nin başka mekana eğlenmeye gittiğini duyunca yanına gitti. Burada Arslan, H.Ç.’ye tepki gösterdi.

H.Ç. karşılaştığı tepki sonrası oturduğu masada bardak, çatal ve bıçakları fırlattı. Bar çalışanları tarafından H.Ç. dışarı çıkarıldı. H.Ç. ayrıldıktan bir süre sonra mekanın önüne akrabalarıyla birlikte geri geldi. H.Ç., Kenan Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada H.Ç.'nin yanında bulunan akrabası B.D. (14), belinden tabancasını çıkartıp Arslan'a ateş açmaya başladı.

Image

Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Arslan kanlar içerisinde yere yığıldı. H.Ç. ve B.D. ise, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı. Kavganın sebebini araştıran cinayet dedektifleri, H.Ç.’nin 15 bin TL hesabı ödemediği ve bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadığını belirledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI!

Söz konusu şüphelilerin izini süren polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kentteki KGYS kameralarını inceleyen ekipler, B.D. ile H.Ç.’nin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin kaldığı adres de tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Şüpheli H.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

