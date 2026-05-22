Adana İl Başkanı Tanburoğlu: 'CHP, bu kıskacı söküp atacak kadrolara sahiptir'

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine tepki gösterdi.

"CHP, BU KARANLIĞI DAĞITACAK KADROLARA SAHİP"

Tanburoğlu, il binasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün tarihi bir geceyi yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün iktidar yolunda yargı yoluyla Cumhur İttifakı'nın siyasi amaçları ve emelleri doğrultusunda yolundan döneceğini zanneden herhangi bir duyguya kapılmamanızı öncelikle söylemek istiyorum. Hiç kimse moralini bozmamalı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, örgütüyle yanımdaki ilçe başkanların ve yanımda olmayan şu an parti binasını açmış partilerini ağırlayan, baba ocağına sahip çıkan ve bu kıskacı söküp atacak, bu karanlığı dağıtacak kadrolara sahiptir. Her bir kadrosu da Mustafa Kemal'in ruhuna sahiptir.

Konu çok açık ve net ortada. Biz emin adımlarla adım adım Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidarın el değiştireceği bir sürecin içerisinde tarihi roller oynuyoruz. Bugün burada bulunduğunuzu ömrünüz boyunca unutmayacaksınız. Bu gecenin nasıl tarihi bir gece olduğunu ileride iktidarı aldığımız gece ve sonraki günlerde arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, torunlarınıza aktaracaksınız. Bu tarihi günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen herhangi bir saldırıya karşı bu örgütün dimdik ayakta, kenetlenmiş bir şekilde yoluna devam edeceğini bir kere daha buradan haykırmak isterim.

"NE BEDEL ÖDENECEKSE ÖDENSİN..."

Biz bu mücadelede ilerlerken ‘bir dakikamızı bile heba etmeyeceğiz, boşa harcamayacağız’ dedik. Şimdi bu saatler de bu mücadelenin bir parçasıdır. Sayın Genel Başkanımız nezdinde MYK'mız toplanmıştır. MYK'mızın kararını bekliyor, yol haritasını nasıl çizeceğine göre yolumuzu nasıl devam ettireceğimizi, mücadelemizi nasıl devam ettireceğimizi ve bu mücadeleyi nasıl birlik, bütünlük içerisinde, ne saldırı altında olursa olsun, ne badire ödenecekse ödensin, ne bedel ödenecekse ödensin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağımızı bir kere daha buradan haykırıyoruz.

Örgütümüz olarak, il olarak, ilçe olarak ve tüm üyelerimiz olarak belediye başkanlarımızla beraber MYK'mızın ve genel başkanımızın ortaya koyacağı iradeyi ve açıklayacağı planı beklemek üzere baba ocağında devam edeceğiz.”