Adana 'kaçak makaron' baskını: Tam 9 milyon...
Adana’da polis 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirirken 2 şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada Sarıçam ilçesinde bir depoda ve 2 araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON TL
Bu bilgi üzerine depoya ve 2 araca yapılan baskında piyasa değeri 6 milyon TL olan, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: #Adana
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