Adana 'kaçak makaron' baskını: Tam 9 milyon...

Adana’da polis 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana 'kaçak makaron' baskını: Tam 9 milyon...
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:14

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Sarıçam ilçesinde bir depoda ve 2 araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON TL

Bu bilgi üzerine depoya ve 2 araca yapılan baskında piyasa değeri 6 milyon TL olan, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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