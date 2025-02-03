Adana 'kaçak makaron' baskını: Tam 9 milyon...

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:17

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Sarıçam ilçesinde bir depoda ve 2 araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON TL

Bu bilgi üzerine depoya ve 2 araca yapılan baskında piyasa değeri 6 milyon TL olan, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.