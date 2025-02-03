Adana'da pes dedirten hırsızlık: Havalandırmadan girdi, kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı

Adana’da bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.

Adana'da pes dedirten hırsızlık: Havalandırmadan girdi, kuyumcudan 3 kilogram altın çaldı
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:04

Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı.

Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.


Etiketler: #Adana

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