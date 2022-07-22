Adana Kozan'da orman yangını çıktı

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:22

Kozan ilçesinde Yanalerik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.