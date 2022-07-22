Adana Kozan'da orman yangını çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:22
Adana Kozan'da orman yangını çıktı
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Kozan ilçesinde Yanalerik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

 

 


KOZAN orman yangını Adana
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