Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ormanları turizm yatırımcılarına açmasına tepki

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

İklim krizinin zirveye tırmandığı son günlerde yurttaş ormanları yangınlara karşı korumak için mücadele ederken önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aynı ormanları turizm yatırımcıları için tahsise açtığını duyurması büyük tepki ve kuşku yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 16 ilde içinde orman arazileri de bulunan toplam 51 alanı turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise bu süreyi 75 yıla uzatma yetkisi bulunuyor. 18 Temmuz günü açıklanan tahsis duyurusuna göre, yatırımcıların en geç 19 Ağustos’a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Uzmanlar ise bu kadar büyük yatırımları yapacak firmaların bir ay içinde gerekli fizibilite raporlarını tamamlayamayacağını belirterek adrese teslim tahsisler olduğu konusunu gündeme getirdi.

EN KIYMETLİ YERLER

Sadece Çeşme’de tahsise açılan arazilerin yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğunu söyleyen Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Dr. Ahmet Güler, “Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde denize sıfır 11 farklı parsel ilana çıktı. Bu araziler Çeşme’nin en kıymetli yerleri şu anda metrekaresi 30 ila 40 bin TL arasında. Hangi yerli veya yabancı yatırımcı bir ay içinde bin yataklı otel yapmak için fizibilite raporunu, finansmanı, kredisini bulup ihaleye girebilir mi? Bu arsaların sahipleri şimdiden belli” dedi. Bodrum’da tahsise açılan alanların içinde ise 1. derdece doğal ve arkeolojik sit alanlarının yanı sıra zeytinlikler, ibadet yerleri ve sağlık tesisi alanları da yer alıyor.

LOJMANA İHTİYAÇ VAR

Bu alanları imara açmanın bir felaket olduğunu söyleyen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun, imara açılan çoğu bölgenin muhalif belediyelere ait olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı: “Turist oraya yeşillikler içinde gezmek için geliyor beton oteller için değil. Ormanlardan kıyılara Kars’tan Muğla’ya kadar torba bir yağma bu. Adresi önceden belli bu tahsislerin. Bu kadar kısa sürede kimse böyle büyük turizm yatırımları yapamaz.”

Bodrum’un taşıma kapasitesinin dolduğunu söyleyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise şöyle konuştu: “Kamu arazisi yatırımcılara teşvik için verilir. Bodrumun turizm yatırımında teşviğe ihtiyacı yok ki. Kaldı ki yatak kapasitesi ihtiyacı da yok. Altyapı yetersizliğimiz var. Yerel yönetim bunları planlar ve bütçe ayırırken siz pat diye yeni alanları imara açıyorsunuz yerel yöentimin bütün planını bozup yurttaşları sorunlara mahkûm ediyorsunuz.” Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kentliye yatırım istedi. Aras, “Bodrum’da şu anda ciddi bir kamu personeli lojman sorunu var. Yüksek kiralardan dolayı kamu personeli, hizmet sektörü çalışanları Bodrum’a gelmek istemiyor. Bu arazilerden uygun olanları işte bu tür çalışmalar için değerlendirilebilir” diye konuştu.

Öte yanda Türkiye’nin yeterli yatak kapasitesi olduğunu söyleyen eski Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Bu alanlar imara açılacaksa turizmi destekleyecek etkinlikler için açılsın. Golf sahaları mantıklı, bunun gibi doğal etkinlikler için yerler yapılsın ki hem doğa korunsun hem turisti çekebilecek enstürmanlarımız olsun” dedi.

YENİ YATAK SAYISI 25 BİN 400

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ilanında yer alan bilgilere göre toplam 25 bin 400 yatak kapasiteli 51 otel ve tatil köyü ile birlikte üç adet 18 delikli golf sahası ve toplam 34 bin metrekarelik altı adet arazi turizm yatırımcılarını bekliyor. Bu yatırımlar için Kars, Erzincan, Bursa, Yalova, Afyon, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon’un yanı sıra Bodrum’un Torba bölgesinde yaklaşık 18 milyon metrekarelik alan imara açılırken Antalya’da 1 milyon Mersin’in Silifke ilçesinde ise 40 milyon metrekareden fazla orman ve Hazine arazisi imara açıldı.