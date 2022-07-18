Ormanlar yanıyor, bakanlık hâlâ plan peşinde

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 2022 yangın sezonu hazırlıklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bingöl önergesinde, alınan önlemleri ve THK uçaklarının durumunu sordu. Önergenin verilmesinden tam üç ay sonra bakanlıktan yanıt geldi.

THK sorularını yanıtsız bırakan Bakanlık alınan tedbirlere ilişkin, “Yangınlara havadan etkili şekilde müdahale edilmesi için yangın söndürme helikopteri ve uçağı kiralanmaktadır. Kara ekiplerinin kullanacağı ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi alınmaktadır. Orman köylerine traktörlerle birlikte çalışan yangın tankları dağıtılmaktadır” bilgisini paylaştı. Hava aracı kiralama hedefi de “Bakanlığımız bu yıl yangın sezonu için 55 adet yangın söndürme helikopteri, 20 adet yangın söndürme uçağı ve yangın gözetleme ve tespiti için 8 adet İHA’dan oluşan hava gücünü kullanmayı planlamıştır” ifadeleriyle paylaşıldı.

"ÖNERGELERİMİZ REDDEDİLDİ"

Önergesine aldığı yanıta tepki gösten Bingöl, “Marmaris’te, Datça’da bu uçaklar, helikopterler neredeydi? Ormanlarımız yanarken, bakanlık sadece plan yapmakla yetiniyor” dedi. THK sorularının görmezden gelinmesini de eleştiren Bingöl, “Bakanlar değişse de AKP’nin Cumhuriyetle hesaplaşmasının bir adımı olan THK düşmanlığından asla vazgeçmiyorlar” dedi. Prim alacakları gerekçesiyle THK hesaplarının bloke edildiğini anımsatan Bingöl, “THK gibi önemli bir kurumu önce yolsuzluklara terk ettiler, ardından TBMM’de bunun araştırılmasına ilişkin önergelerimiz reddedildi. Bu Ccumhuriyet mirası bir kuruma nasıl düşmanlık beslendiğinin yeni bir sahnesidir” diye konuştu.