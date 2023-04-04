Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:43

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adam yaralama gibi 71 olaya karıştığı tespit edilen, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünün 136 üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli’de şafak vakti operasyon başladı. Söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.