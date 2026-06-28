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Adana sıcağa teslim: Termometreler 42 dereceyi gösterdi!

Adana sıcağa teslim: Termometreler 42 dereceyi gösterdi!

28.06.2026 16:52:00
Güncellenme:
DHA
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Adana sıcağa teslim: Termometreler 42 dereceyi gösterdi!

Adana’da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Parkta gezintiye çıkan Ali Duran, “Yazın biz kaçacak yer arıyoruz. Adana'ya gelmek isteyen kışın gelsin” dedi.
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Adana kent merkezinde termometreler 42 dereceyi, araç termometreleri ise 48 dereceyi gösterdi.

Adanalılar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.

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Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bunaltan sıcaklık nedeniyle sokak hayvanları da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintilerine girdi.

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"ADANA'YA GELMEK İSTEYEN KIŞIN GELSİN"

Bazı kişiler de banklarda uyudu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda gezintiye çıkan Ali Duran, “Havalar çok sıcak, nem de yüksek. Mecburen klimaların çalıştığı mağaza ve işletmelerde oturmayı tercih ediyoruz. Yazın biz kaçacak yer arıyoruz. Adana'ya gelmek isteyen kışın gelsin” diye konuştu.

İlgili Konular: #Adana #Sıcaklık #termometre