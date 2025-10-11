Adana ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu göçmen kaçakçılarının kimliklerini tespit etti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 7 Ekim'de Hatay ve Adana'da 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Ekiplerin adreslerdeki aramalarında göçmen kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 5 düzensiz göçmeni de yakalayan ekipler, 1 dürbün, 103 bin 500 TL ve 605 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.