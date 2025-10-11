Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Hatay merkezli 2 ilde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu göçmen kaçakçılarının kimliklerini tespit etti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 7 Ekim'de Hatay ve Adana'da 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Ekiplerin adreslerdeki aramalarında göçmen kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 5 düzensiz göçmeni de yakalayan ekipler, 1 dürbün, 103 bin 500 TL ve 605 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

