Adana ve Hatay semalarında 'göktaşı' görüntülendi
Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.
Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.
Vatandaşlar, göktaşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
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