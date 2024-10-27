Adana ve Hatay semalarında 'göktaşı' görüntülendi

Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.

Adana ve Hatay semalarında 'göktaşı' görüntülendi
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:30

Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.

Vatandaşlar, göktaşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.


Etiketler: #gök taşı #gökyüzü #Adana

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