Adana ve Hatay semalarında 'göktaşı' görüntülendi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 00:30

Güncelleme: 27.10.2024 - 00:33

Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.

Vatandaşlar, göktaşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.