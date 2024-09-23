Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin yeni gelişme
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı.
Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepetin, halatın kopması sonucu zemine düşerek 2 işçinin ölümüne sebep olmasıyla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül'de kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kalmıştı.
Kazada 2 işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Etiketler: #Adana #İşçi #Vinç operatörleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- AKP'lilerin 'mangal' keyfine tepki yağdı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- 'İsrail dehşetten ölecek'
- Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı