Adana'da 34 kişi 'gaz zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, mısır fabrikasında LPG tankından sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 34 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:05
Adana'da 34 kişi 'gaz zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Kösreli Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi.

Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine mahallelere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk belirlemelere göre 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, korkacak bir şey olmadığını ve konunun kontrol altına alındığını ifade etti.

 


İlgili Haberler

Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi'ne 6 yıl 3 ay hapis
Adana'da hareketli anlar: El yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına gitti, polisi görünce teslim oldu!

Adana'da hareketli anlar: El yapımı patlayıcıyla eski adliye binasına gitti, polisi görünce teslim oldu!
Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı

En Çok Okunan Haberler