Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana'da kargoya verilen kolilerde klima yedek parçalarına gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:11
Adana'da kargoya verilen kolilerden 110 bin uyuşturucu hap çıktı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo dağıtım merkezine ulaşan iki kolide uyuşturucu bulunduğunu yönünde bilgi aldı.

Kolileri inceleyen ekipler, klima yedek parçalarıyla karşılaştı.

Yedek parçaların kapağını söken ekipler, 110 bin uyuşturucu hap buldu.

Ekipler, uyuşturucuyu kargoya veren kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


uyuşturucu

İlgili Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı, kurumdan 'ilişkimiz yok' açıklaması geldi

Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı, kurumdan 'ilişkimiz yok' açıklaması geldi

En Çok Okunan Haberler