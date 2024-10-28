Adana'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 8 artçı deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, Adana'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra 8 artçı sarsıntı yaşandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremden sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre ilçede 8 artçı sarsıntı oluştu.
Depremden sonraki 2 saat boyunca 22.07'ye kadar 20.20'de 2.1, 20.24'te 2.0, 20.43'te 2.4, 20.58'de 1.6, 21.22'de 3.2, 21:37'de 3.1, 21.44'te 2.7 ve 21.45'te 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.
Etiketler: #Adana #deprem #artçı deprem
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