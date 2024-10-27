Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana Kozan'da 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Söz konusu deprem 20.07'de oldu.
Buna göre deprem, yerin 20.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-10-27
Saat:20:07:09 TSİ
Enlem:37.65694 N
Boylam:35.93833 E
Derinlik:20.13 km
Detay:https://t.co/L7FBKWecSu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir açıklama yaptı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5??.0?? büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2024
Depremden etkilenen…
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