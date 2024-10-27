Naci Görür’den Adana depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana Kozan’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme yönelik bir açıklama paylaştı.
Adana Kozan’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Görür’ün paylaşımı şu şekilde:
“Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!”
Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun! pic.twitter.com/JxYSH0zQnO— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 27, 2024
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