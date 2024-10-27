Naci Görür’den Adana depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana Kozan’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme yönelik bir açıklama paylaştı.

Naci Görür’den Adana depremi açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:43

Adana Kozan’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde: 

“Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!”


Etiketler: #Adana #deprem #Naci Görür

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