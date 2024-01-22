Adana’da 50 ruhsatsız silah ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:26

Seyhan'da yapılan asayiş uygulamaları ve devriye görevleri sırasında, 31 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 56 adet şarjör, 882 adet mermi, 2 adet balistik çelek yelek, 18 adet tabanca namlusu, 75 adet uyuşturucu hap, 704,88 gram narkotik madde, 6 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranan 258 kişi de yakalandı. Araç plaka sorgularında ise çalıntı 17 araca el konularak, sahiplerine teslim edildi.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.