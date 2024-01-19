Adanaspor maçında yıldızlaşmıştı: Belçika'da gündem Michy Batshuayi!

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 5. turunda kendi sahasında ağırladığı Adanspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, ülkesinde gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:19
Adanaspor maçında yıldızlaşmıştı: Belçika'da gündem Michy Batshuayi!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerken, gollerin dördünü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun bu performansı ülkesi Belçika'da da gündem oldu.

Walfoot; "Batshuayi'den güç gösterisi" başlığını atarken, haberin içeriğinde; yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi üst tura taşıdığına vurgu yapıldı.

"TEDESCO GÖRDÜN MÜ?"

Voetbalnieuws ise Batshuayi üzerinden milli takım teknik direktörü Domenico Tedesco'ya gönderme yaptı. "Tedesco, Batshuayi'yi gördün mü?" başlığını atan haber sitesi; Batshuayi'nin EURO 2024 kadrosunda olması gerektiğini ve milli takımın buna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ligablatt da "Batshuayi gösteri yaptı, kupa maçında dört gol attı" manşetiyle haberi duyurdu. Voetbalzone adlı site de Belçikalı yıldızın her geçen gün performansını daha da yukarıya çektiğini ve bunun milli takıma da çok olumlu şekilde yansıyacağını yazdı.

24 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.


michy batshuayi fenerbahçe Adanaspor Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu

Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu
Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!

Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!
Adanaspor'da ayrılık: 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından sözleşmesi feshedildi

Adanaspor'da ayrılık: 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından sözleşmesi feshedildi

En Çok Okunan Haberler