Adanaspor maçında yıldızlaşmıştı: Belçika'da gündem Michy Batshuayi!
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 5. turunda kendi sahasında ağırladığı Adanspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, ülkesinde gündem oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerken, gollerin dördünü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun bu performansı ülkesi Belçika'da da gündem oldu.
Walfoot; "Batshuayi'den güç gösterisi" başlığını atarken, haberin içeriğinde; yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi üst tura taşıdığına vurgu yapıldı.
"TEDESCO GÖRDÜN MÜ?"
Voetbalnieuws ise Batshuayi üzerinden milli takım teknik direktörü Domenico Tedesco'ya gönderme yaptı. "Tedesco, Batshuayi'yi gördün mü?" başlığını atan haber sitesi; Batshuayi'nin EURO 2024 kadrosunda olması gerektiğini ve milli takımın buna ihtiyacı olduğunu vurguladı.
ligablatt da "Batshuayi gösteri yaptı, kupa maçında dört gol attı" manşetiyle haberi duyurdu. Voetbalzone adlı site de Belçikalı yıldızın her geçen gün performansını daha da yukarıya çektiğini ve bunun milli takıma da çok olumlu şekilde yansıyacağını yazdı.
24 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.
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