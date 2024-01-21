Adana-İstanbul hattında...

21 Ocak 2024 Pazar

Sevgili okurlar, siz bu yazıyı okuduğunuzda ben Adana’da olacağım. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13 Ocak’ta başlayan Çukurova Kitap Fuarı’nın bugün son günü. Benim “Cumhuriyet, Kültür Devrimidir” başlıklı konuşmam ve okurlarla kucaklaşmam dündü. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuar, sayısız yayınevi ve yazarın katılımı, birbirini izleyen toplantılarla dolu dolu geçiyor ve geçmekte. Gençleri dinledikçe bu ülkeden umut kesilmez savım güçleniyor.

Kendim Çukurova Kitap Fuarı’ndayım ama aklım ve kalbim İstanbul’daki çok önemli bir toplantıda kaldı. O nedenle sohbeti kesip hemen sadede geliyorum:

MEDENİ KANUN’U HEDEF ALMAK

Ülkedeki gerici girişimleri (eğitimde ÇEDES ve imamlar, tarikatlar cemaatler egemenliği; adaletin yokluğu, anayasayı yok sayma, şeriat özlemleri vb.) bilen okurlar mutlak anımsayacaktır:

Adalet Bakanlığı 4-5 Ocak tarihlerinde “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı” düzenlemişti. Ne var ki bu çalıştayda hakları için mücadele eden kadınlar yoktu. Siyasal iktidarın emeli, Medeni Kanun’un altını oymaktan başka bir şey değildi.

Çalıştayda, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı otelde toplantı yaparken yıllardır kadına karşı şiddeti durdurmaya çalışan “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri” de toplantı mekânının önünde kayda geçsin diye protestodaydı. Platformun genel sekreteri Fidan Ataselim’in konuşmasının tümünü internetten bulup okumalısınız.

Fidan, “Toplantıya kimlerin katılacağını, ne konuşulacağını bile gizlediler. İçerideki bakanlıklar aylardır bize bir randevu bile vermedi. Dilekçelerimize, olumlu ya da olumsuz yanıt bile vermediler” dedikten sonra madde madde tehlikeleri sıralamıştı. Hiçbir yalana kanmayacaklarını, haklarının takipçisi olacaklarını açıklamıştı. İşte şimdi o gün geldi.

MEDENİ KANUN İÇİN MÜCADELE ÇALIŞTAYI

Bugün, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri ve Eşitlik İçin Kadın Platformu bir araya gelip kendi çalıştaylarını düzenliyor. (Saat 11.00’de Taksim Point Otel’de.)

“Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı’nda Buluşuyoruz” başlıklı çağrıları şöyle:

“Siyasi iktidar, aile sempozyumlarıyla, sözde ‘mağdur erkeklerin’ bilimsel hiçbir veriye dayanmayan beyanlarıyla Medeni Kanun’un kadınları ilgilendiren bazı maddelerini tartışmaya açtı. Sadece maddelerle de sınırlı kalmayacak bir topyekûn ele alışla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu tehlikeyi görüyoruz. Bir yandan laikliğe karşı atılan adımlar, diğer yandan AYM kararlarının uygulanmaması ve anayasal işleyişin tehdit altına alınması gerçekliği var.

Tüm bu gelişmelerin ortasında bizler haklarımıza saldıranlara karşı kadınlar olarak kendi çalıştayımızı düzenliyoruz.”

Bu çalıştayda ele alınacak konular özetle şöyle:

-Medeni Kanun’un kadınlar için önemini, nafaka hakkını, kadınları şiddet karşısında koruyacak olan 6284’ü;

-Kadınlar şiddetten kurtulmaya çalışılırken bir de aile arabuluculuğu gündeme getirmelerini, sözde boşanmaların hızlandırılması diye iyi bir şey gibi sunmaya çalıştıkları fakat çokça risk barındıran durumu, kadın düşmanlarının ve onlara maalesef ortak olanların kadın haklarını gasp edecek önerilerini;

-Medeni Kanun için mücadele çalıştayında kadınlar haklarının gerçek sahipleri olarak gerçek sorunlarını ve çözümünü konuşacaklar.

“Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik her türlü şiddet artmaya devam ediyor olsa da bu durumu değiştirmek mümkün. Modern ve medeni haklarımızla bir hakkımızı diğerine ikame etmeden yaşamak, eşit ve özgür yaşamak mümkün. İşte tam da bunun için mücadelemizi konuşacağız” deyip tüm kadınları, fikriyle, sözüyle bu çalıştaya bekliyorlar.