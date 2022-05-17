Adana'da 677 internet sitesine erişim engeli kararı

17 Mayıs 2022 Salı, 16:05

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Nisan'da, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

54 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bu kapsamda, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen 677 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.