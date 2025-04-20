Adana'da acı olay... 3 çocuk babası, halı sahada 'kalp krizi' geçirip hayatını kaybetti!
Adana’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Acı olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi.
3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan’ı Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Adana #halı saha
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- 'O dolduramadıkları yeri biz doldurduk'
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Erdoğan'dan '1 artı 1' açıklaması
- Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
- Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!