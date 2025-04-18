Akran zorbalığı bitmiyor! Adana'da kızların 'küfür' kavgası: Yumruk ve tekmelerle darbettiler!
Adana’da 3 kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen bir kızı tekme ve yumruklarla darbederken, yaşananlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre, 3 genç kız kendilerine küfür ettiği öne sürülen başka bir kızla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kızlar, mahalle arasında diğer kızı yumruk ve tekmeler atarak darbtti.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER!
Genç kızların arkadaşlarının yaşananları adeta film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir kişi ise o anları saniye saniye görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
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