Adana'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:39

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan Övgü Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda 10 katlı bina aniden çöktü. Bina, yolun karşısındaki kafenin bir bölümünün üzerine yıkıldı.

Moloz yığınıyla kaplanan yol da trafiğe kapandı. Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.